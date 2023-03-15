Посол РФ в США дерзко прокомментировал избиение американского беспилотника над Черным морем

Посол России в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитием американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами, и что американская авиация должна держаться подальше от "российской границы".

Об этом сообщает CNN.

"Российская Федерация не заинтересована в конфронтации. Российская сторона заинтересована в прагматических отношениях с США в пользу как российского, так и американского народа", – сказал он.

По словам российского посла, Минобороны любой страны вроде бы могло таким образом отреагировать "на угрозу появления такой опасности вдоль своих границ".

Антонов заявил, что "на наш взгляд, американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".

Также российский дипломат выразил мнение, что действия российских пилотов были профессиональными, и "никаких контактов не было, наши истребители не применяли ни одного оружия".

Столкновение истребителя РФ с дроном США над Черным морем

Во вторник вечером, 14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником.

Один из российских самолетов, как говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.

Как утверждают в оборонном ведомстве РФ, американский беспилотник летел "в направлении государственной границы Российской Федерации" с отключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".

В связи со столкновением беспилотника США Reaper с российским самолетом Су-27 посла РФ в США Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне. Его встреча с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид длилась около получаса.

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