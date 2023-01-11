Посол России обвинил США в "фактической причастности" к войне в Украине

Посол России жалуется, что якобы настоящая цель Белого дома — "нанести России как можно больше вреда на поле боя".
Решение Соединенных Штатов обучать украинских военных использованию ракетной системы Patriot является подтверждением "фактического участия Вашингтона" в войне в Украине.
Об этом заявил во вторник, 11 января, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет CNN.
"Решение Министерства обороны США организовать обучение в Форт-Силле в Оклахоме является еще одним подтверждением фактического участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", – обвинил Америку Антонов.
Российский посол привел статью Washington Post, где якобы обозреватели издания отмечают, что " учение украинских военных в США означает усиление участия США в противостоянии".
"Настоящая цель администрации – нанести России как можно больше вреда на поле боя, используя украинцев как доверенных лиц", – жалуется Антонов.
Передача Украине ЗРК Patriot: что известно
Во время визита Владимира Зеленского в США в Байден сообщили, что Украине таки передадут современную систему ПВО — ЗРК Patriot. Потом еще одну батарею этого оружия согласилась передать и Германия.
Американские СМИ сообщили, что украинские военные на следующей неделе приступят к тренировкам на противоракетной системе Patriot в Соединенных Штатах.
В Офисе президента рассказали, что ЗРК Patriot в Украине будут на боевом дежурстве уже в середине весны 2023 года. Украина получит две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковым установкам.
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