Посол России обвинил США в "фактической причастности" к войне в Украине

Посол России жалуется, что якобы настоящая цель Белого дома — "нанести России как можно больше вреда на поле боя".

Решение Соединенных Штатов обучать украинских военных использованию ракетной системы Patriot является подтверждением "фактического участия Вашингтона" в войне в Украине.

Об этом заявил во вторник, 11 января, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет CNN.

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"Решение Министерства обороны США организовать обучение в Форт-Силле в Оклахоме является еще одним подтверждением фактического участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева", – обвинил Америку Антонов.

Российский посол привел статью Washington Post, где якобы обозреватели издания отмечают, что " учение украинских военных в США означает усиление участия США в противостоянии".

"Настоящая цель администрации – нанести России как можно больше вреда на поле боя, используя украинцев как доверенных лиц", – жалуется Антонов.

Передача Украине ЗРК Patriot: что известно

Во время визита Владимира Зеленского в США в Байден сообщили, что Украине таки передадут современную систему ПВО — ЗРК Patriot. Потом еще одну батарею этого оружия согласилась передать и Германия.

Американские СМИ сообщили, что украинские военные на следующей неделе приступят к тренировкам на противоракетной системе Patriot в Соединенных Штатах.

В Офисе президента рассказали, что ЗРК Patriot в Украине будут на боевом дежурстве уже в середине весны 2023 года. Украина получит две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковым установкам.

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