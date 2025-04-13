Андрей Келин

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Посол России в Великобритании Андрей Келин не отрицает информацию о том, что страна-агрессор следит за британскими подводными атомными лодками.

Об этом он сказал ВВС.

Келин не отрицает, что РФ действительно следит за британскими подводными лодками. Однако он заявил, что якобы «это не угрожает Великобритании».

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«Я не собираюсь это отрицать, но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками. Все эти угрозы чрезвычайно преувеличены», — сказал посол РФ в Британии.

Признание Келина последовало за расследованием, опубликованным газетой Sunday Times в начале этого месяца, в котором подробно описывалось обнаружение предполагаемых российских сенсоров в морях вокруг Британии.

В своем расследовании Sunday Times заявила, что эти устройства, вероятно, были установлены Москвой с целью сбора разведывательной информации о четырех британских подводных лодках типа «Авангард», которые несут ядерные ракеты.

Британские военные обнаружили существование устройств и признали их потенциальной угрозой национальной безопасности.

Напомним, Британия бьет тревогу из-за ситуации в Западных Балканах.

Напомним, Британия бьет тревогу из-за ситуации в Западных Балканах.