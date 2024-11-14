Посол России в ООН назвал условие для переговоров по прекращению войны в Украине

Российский дипломат считает, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте".

Москва открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, если их будет инициировать избранный президент США Дональд Трамп. При этом, по мнению Кремля, любые дискуссии должны основываться на "реальности", достигнутой Россией во время войны.

Об этом заявил российский представитель в штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает Reuters.

“Трамп пообещал разрешить украинский кризис за одну ночь. Ладно, позволим ему попробовать. Но мы люди реалистичные, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет”, – скептически оценил возможности избранного президента США российский дипломат.

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При этом Гатилов добавил, что предложения начать политический процесс "приветствуются".

Он также сказал, что любые такие переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте", очевидно, имея в виду продвижение российских войск в Украине, которые уже сейчас контролируют пятую часть страны.

Посол Гатилов сказал, что избрание Трампа представляет собой новую возможность для диалога с Соединенными Штатами, но он сомневается в более широкой перезагрузке отношений и повторил предупреждения, высказанные ранее Кремлем.

"Американская политическая элита, несмотря на внутриполитические изменения, последовательно придерживается позиции ограничения Москвы, и эта ориентация, к сожалению, глубоко укоренена, и смена администрации это мало меняет. Единственное возможное изменение — это диалог между нашими странами, чего не хватало в последние годы", – добавил он.

Напомним, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа пока не обращалась с запросами по поводу разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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