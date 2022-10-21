Посол России в США прокомментировал возможность ядерного конфликта

Российский дипломат обвиняет администрацию президента Байдена в нежелании говорить с Кремлем "на равных".

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что между Россией и США существует "максимально напряженная ситуация", но государства пока не стоят на грани ядерного конфликта.

Об этом он заявил изданию Newsweek.

Российский дипломат упомянул об "уроках Кубинского ракетного кризиса", который 60 лет назад удалось решить благодаря коммуникации по конфиденциальным каналам связи между руководством СССР и США.

Антонов отметил, что сейчас оба государства находятся в более невыгодной ситуации, поскольку "инфраструктура нашей связи с американцами разрушена".

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"Попытки российских дипломатов в Вашингтоне восстановить такие контакты оказались тщетными. Администрация [президента Байдена] не желает говорить с нами на равных", — посетовал он.

Однако Антонов не считает, что "максимально напряженная ситуация" в отношениях России и США грозит перерасти в обмен ядерными ударами.

"Я уверен, что, несмотря на все трудности, мы пока не достигли опасного предела падения в пропасть ядерного конфликта", — сказал посол.

Напомним, президент США Джо Байден 6 октября резко предупредил о реальности ядерных угроз Владимиру Путину, поскольку он продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине.

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