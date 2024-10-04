Посол Швейцарии объяснил недоразумение отностительно "мирной инициативы" Китая и Бразилии

Швейцарский посол подчеркнул, что его страна не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия.

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн утверждает, что недоразумение относительно якобы поддержки его страной так называемой китайско-бразильской "мирной инициативы" возникло из-за присутствия швейцарского представителя как наблюдателя.

Такое объяснение он сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Швейцарский посол подчеркнул, что его страна не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы были на встрече, но как наблюдатели... Швейцария не изменила своей позиции", — отметил Бауманн.

По его словам, швейцарская позиция состоит в том, что "любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав Организации Объединенных Наций и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины".

Примером мирного плана, уважающего упомянутые основополагающие принципы, дипломат назвал итоговый коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне этого года.

"Этот саммит был построен на предварительных дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, соответствующих международному праву и Уставу ООН", — сказал Бауманн.

Напомним, ранее появилась информация, что Министерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану Китая и Бразилии по прекращению войны в Украине.

Читайте также: