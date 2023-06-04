Посол США назвал самый большой провал Путина в войне против Украины

Посол США в Польше Марк Бжезинский считает, что полномасштабное вторжение России в Украину стало "стратегическим провалом" Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью CNN Майклу Смерконишу.

"Что изменилось за последнюю неделю, так это то, что НАТО расширилось таким образом, что лишь подчеркивает стратегический провал решения (президента России – ред.) Путина вторгнуться в Украину. То, что мы видим, – это усиление тотального провала со стороны Путина относительно его решение вторгнуться в более слабую Украину. И никак, никоим образом война Путина в Украине не улучшила жизнь и будущее русского народа", — заявил Бжезинский.

К слову, в начале апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и заявили о желании присоединиться к Альянсу.

Напомним, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в окружении Путина продолжается борьба между сторонниками капитуляции и "ничьей". Капитуляцию поддерживает партия главы ППК "Вагнер", а ничью — партия сторонников Путина.

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