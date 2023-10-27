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Посол США подтвердила, что украинские пилоты уже учатся на F-16

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Посол США подтвердила, что украинские пилоты уже учатся на F-16

Истребитель F-16 / Фото: Lockheed Martin

Военные проходят учения на самолетах Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона.

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк подтвердила информацию о том, что украинские пилоты начали непосредственно обучение на истребителях F-16 в США.

Об этом она написала у себя на странице в соцсети Х.

Бринк отметила, что украинские пилоты проходят обучение на самолетах Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона.

"Украинские пилоты сейчас тренируются на самолетах F-16 Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Аризона. Это немаловажная часть развития противовоздушной обороны Украины", — отметила дипломат.

Бринк добавила, что Соединенные Штаты гордятся тем, что вместе с европейскими союзниками оказывают Украине помощь для защиты от российских агрессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пилоты начали обучение на авиабазе Национальной гвардии Аризоны совершив первые полеты на истребителях F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Дании Троэльс Лунда Поульсен обсудили в Киеве процесс ускорения передачи Украине истребителей F-16.

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Дата публикации
Просмотры
684
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