Мэтью Витакер / © Associated Press

Угроза, поступающая от России, немного преувеличена. Москва не добилась значительных успехов в войне против Украины.

Такое мнение высказал Посол США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox Business.

Витакер подчеркнул, что успехи Украины в возвращении территорий свидетельствуют о слабости России. Он также отметил, что с ослаблением российской экономики Москве будет все труднее продолжать войну.

Напомним, российские власти стремятся повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы добиться нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой без завершения войны против Украины. Аналитики обращают внимание на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 18 сентября. Тогда он утверждал, что Трамп хочет «удалить тему Украины» из повестки дня в отношениях США и России, чтобы «нормализовать» экономическое, технологическое и другое сотрудничество.

Президент США Дональд Трамп убежден, что введение европейских санкций против Китая могло бы стать ключом к завершению войны России против Украины.