Посол Украины в Германии сравнил скорость предоставления военной помощи с улиткой с пулей

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмущен быстротой предоставления военной помощи Германией Украине.

Так, на своей официальной странице в Twitter Андрей Мельник разместил мем, на котором изображена улитка с приклеенной к ее панцирю пулей: "Немецкое оружие для Украины уже в пути", — подписал изображение Мельник.

Он рассказал, что получил эту фотографию по WhatsApp от одного из членов киевского правительства: "Ну Россия не должна выиграть войну", — высмеял скорость военной помощи Германии Украине Мельник.

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” ‍♂️

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) май 25, 2022

Напомним, что на днях советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что внутри ЕС есть противоречие по поводу помощи Украине в войне с Россией, и именно это тормозит оказание крайне важной военной помощи. Арестович признал, что российская армия в Украине имеет тактический успех из-за того, что темпы лендлиза не оправдали себя. Причем речь идет именно о помощи от Германии:

"Если вспомнить, когда Бундестаг проголосовал за передачу тяжелого оружия Украине (28 апреля. - ред.) — но его до сих пор нет", — сказал Арестович. По его мнению, немецкая сторона фактически затягивает передачу оружия и военной техники, что сказывается на ситуации на фронте.

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