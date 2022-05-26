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Посол Украины в Германии сравнил скорость предоставления военной помощи с улиткой с пулей

Посол Украины в Германии сравнил скорость предоставления военной помощи с улиткой с пулей

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Посол Украины в Германии сравнил скорость предоставления военной помощи с улиткой с пулей

Фото: Посольство ФРГ в Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмущен быстротой предоставления военной помощи Германией Украине.

Так, на своей официальной странице в Twitter Андрей Мельник разместил мем, на котором изображена улитка с приклеенной к ее панцирю пулей: "Немецкое оружие для Украины уже в пути", — подписал изображение Мельник.

Он рассказал, что получил эту фотографию по WhatsApp от одного из членов киевского правительства: "Ну Россия не должна выиграть войну", — высмеял скорость военной помощи Германии Украине Мельник.

Напомним, что на днях советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что внутри ЕС есть противоречие по поводу помощи Украине в войне с Россией, и именно это тормозит оказание крайне важной военной помощи. Арестович признал, что российская армия в Украине имеет тактический успех из-за того, что темпы лендлиза не оправдали себя. Причем речь идет именно о помощи от Германии:

"Если вспомнить, когда Бундестаг проголосовал за передачу тяжелого оружия Украине (28 апреля. - ред.) — но его до сих пор нет", — сказал Арестович. По его мнению, немецкая сторона фактически затягивает передачу оружия и военной техники, что сказывается на ситуации на фронте.

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