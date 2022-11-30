Посол Украины в Испании рассказал подробности взрыва: был сверток, последствия могли быть серьезнее

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, однако секретарша заподозрила опасность и вызвала охранника, чтобы тот проверил содержимое посылки.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде".

Погорельцев отметил, что речь идет не о письме со взрывчаткой, а пакете, которое адресовали лично ему. Однако секретарь посла заметила, что посылка не имеет обратного адреса и вызвала коменданта посольства.

Мужчина решил в саду проверить содержимое пакета, когда он его открыл, услышал странные звуки. Комендант успел отбросить посылку еще до взрыва, однако мужчина получил травму рук и контузию.

Посол Украины добавил, что речь идет не о мощной взрывчатке, но если бы не осторожность сотрудников дипломатического учреждения, то последствия могли бы быть гораздо хуже. Украинский дипломат отмечает, что ему не известно, кто готовил теракт, расследованием занимается испанская полиция.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде

В среду, 30 ноября, на территории украинского посольства в Мадриде раздался взрыв. Из-за него госпитализировали мужчину. На место происшествия прибыли испанская полиция и взрывотехники, территорию дипломатического ведомства оцепили.

После взрыва глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

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