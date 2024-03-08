Посольства трех стран сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов

Посольство Соединенных Штатов в РФ сообщило о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства.

В сообщении указывается, что в ближайшие 48 часов российскую столицу могут атаковать экстремисты.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо применить: избегайте скопления людей, следите за обновлениями СМИ, будьте в курсе своего окружения", — говорится в рекомендациях дипмиссии США своим гражданам.

Кроме того, Германия и Великобритания также призвали своих граждан избегать поездок в РФ.

"Террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в России", — говорится на сайте МИД Британии.

Также британские дипломаты заявили, что:

Существует высокая угроза террористической атаки по всему миру, затрагивающая интересы Соединенного Королевства и британских граждан, в том числе со стороны групп и отдельных лиц, рассматривающих граждан Великобритании как мишень.

Вы должны оставаться бдительными.

Атаки могут быть неизбирательными и целенаправленными в популярных туристических местах, во время сезонных, праздничных или религиозных мероприятий в общественных местах, не контролируемых охраной зонах".

С аналогичной оговоркой ранее выступил и МИД Германии, усилив рекомендации для граждан ФРГ по поездкам в РФ:

"Гражданам Германии и людям с двойным гражданством РФ-ФРГ настоятельно рекомендовано не совершать поездки в Россию в ближайшее время".

Напомним, ранее сообщалось, что британская полиция создала подразделение по борьбе с угрозами со стороны некоторых стран.

Кроме того, мы ранее информировали, что боевики террористической группировки ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь.

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