Посольство Франции в Москве получило посылку с костями — росСМИ

В Москве посольство Франции получило посылку со странным наполнением.
Сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
Утверждается, что посылка поступила во французское дипломатическое представительство в среду, 12 апреля.
"По предварительной информации, это кости животного. Посылка была упакована в пакет", – говорится в сообщении.
По данным пропагандистских СМИ, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Сейчас по этому факту производят проверку и устанавливают отправителя.
Напомним, в Соединенных Штатах Америки до сих пор не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации во главе с ним, которая должна принять участие в заседании Совбеза ООН уже через несколько дней.
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