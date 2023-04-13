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Посольство Франции в Москве получило посылку с костями — росСМИ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1319
Время на прочтение
1 мин
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Посольство Франции в Москве получило посылку с костями — росСМИ

Фото: pixabay.com

В Москве посольство Франции получило посылку со странным наполнением.

Сотрудники посольства Франции в российской столице получили посылку с костями.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Утверждается, что посылка поступила во французское дипломатическое представительство в среду, 12 апреля.

"По предварительной информации, это кости животного. Посылка была упакована в пакет", – говорится в сообщении.

По данным пропагандистских СМИ, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Сейчас по этому факту производят проверку и устанавливают отправителя.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки до сих пор не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации во главе с ним, которая должна принять участие в заседании Совбеза ООН уже через несколько дней.

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Дата публикации
Просмотры
1319
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