Посольство Гаити опровергло информацию о смерти первой леди, женщину вывезут на лечение за границу

По словам дипломатов, показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны.
Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло сообщение о смерти Мартины Моиз, жены убитого президента Гаити. Ранее сообщили, что после полученных ранений она скончалась.
Об этом сообщает El Dia.
Сейчас первая леди госпитализирована и ее "жизненные показатели стабильны".
Между тем в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения. Сейчас рассматриваются два возможных направления: США и Доминикана.
Напомним, что президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.
После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли. Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.
Также в стране объявили военное положение.