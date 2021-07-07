Посольство Гаити опровергло информацию о смерти первой леди, женщину вывезут на лечение за границу

Посольство Гаити опровергло информацию о смерти первой леди, женщину вывезут на лечение за границу

По словам дипломатов, показатели жизнедеятельности у первой леди стабильны.

Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло сообщение о смерти Мартины Моиз, жены убитого президента Гаити. Ранее сообщили, что после полученных ранений она скончалась.

Об этом сообщает El Dia.

Сейчас первая леди госпитализирована и ее "жизненные показатели стабильны".

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Между тем в аэропорту Порт-о-Пренса готовится самолет, который вывезет Моиз за границу для дальнейшего лечения. Сейчас рассматриваются два возможных направления: США и Доминикана.

Напомним, что президент Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

После убийства президента главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли. Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.

Также в стране объявили военное положение.

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