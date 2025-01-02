Посольство Израиля отреагировало на инцидент с менорой во Львове

Дипломатическое ведомство заявило об инциденте на почве антисемитизма.
Посольство Израиля в Киеве выразило обеспокоенность по поводу повреждения ханукальной меноры во Львове.
Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский написал в Сети.
Посольство Израиля в Киеве выразило обеспокоенность "в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях".
В ведомстве поблагодарили правоохранителей за быструю реакцию.
"Спасибо украинским правоохранительным службам за быструю реакцию и просим и дальше действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", – говорится в заявлении.
Напомним, полиция задержала злоумышленника, повредившего менору во Львове. Им оказался 19-летний местный житель, который был пьян.
Читайте также: