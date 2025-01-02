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Посольство Израиля отреагировало на инцидент с менорой во Львове

Посольство Израиля отреагировало на инцидент с менорой во Львове

Ханукальная менора во Львове/Фото: телеграм-канал Михаэля Бродского

Дипломатическое ведомство заявило об инциденте на почве антисемитизма.

Посольство Израиля в Киеве выразило обеспокоенность по поводу повреждения ханукальной меноры во Львове.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский написал в Сети.

Посольство Израиля в Киеве выразило обеспокоенность "в связи с инцидентами на почве антисемитизма в дни празднования Хануки в Украине, а также в связи с проявлениями антисемитизма в социальных сетях".

В ведомстве поблагодарили правоохранителей за быструю реакцию.

"Спасибо украинским правоохранительным службам за быструю реакцию и просим и дальше действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", – говорится в заявлении.

Напомним, полиция задержала злоумышленника, повредившего менору во Львове. Им оказался 19-летний местный житель, который был пьян.

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