Посольство Канады в Украине возобновит работу в ближайшее время — МИД

Посольство Канады в Украине возобновит работу в ближайшее время — МИД

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что пока неясно, будут ли работники посольства работать в Киеве или во Львове.

Посольство Канады в Украине может восстановиться в течение нескольких дней или недель после того, как чиновники закрыли его в начале этого года в связи с вторжением России в суверенную демократию.

Об этом сообщает Global News.

По словам Мелани Жоли, цель состоит в том, чтобы иметь возможность возобновить работу в ближайшее время.

"Мы рассматриваем несколько сценариев", — сказала она.

По информации издания, этот шаг может произойти на фоне финансирования восстановления Украины, а также, поскольку Россия в последние дни угрожала усилить нацеливание на "центры принятия решений" в Киев.

Накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подсанкционных иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства после войны.

Напомним, правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы против народа Украины. Также принято решение о льготных условиях для украинских товаров: Великобритания снизила до нуля все ввозные пошлины для продукции из Украины и отменила квоты.

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