Посольство Мексики на украинском языке отказывает россиянам в визах

Посольство Мексики не просто отказывает россиянам в получении электронной визы. Внешнедипломатическое ведомство делает это оригинальным способом — граждане РФ получают отказ на украинском языке.

После того, как россиянин заполняет на сайте посольства анкету на получение визы в Мексику, на экране появляется отказ на украинском языке.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды РИА и РБК.

Для оформления электронного разрешения нужно заполнить на сайте посольства анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики. Если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".

"К сожалению, вынуждены сообщить, что ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан. Если вы намерены поехать в Мексику, вы можете обратиться для мексиканского консульства для получения визы", — сказано в отказе.

ящик с экрана

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