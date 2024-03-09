Посольство Нидерландов сообщило об угрозе терактов в России в ближайшие дни

Посольство Нидерландов в Москве призвало граждан своей страны, которые сейчас находятся в РФ, быть бдительными из-за угрозы терактов в эти выходные.

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Об этом информирует издание NOS.

Посольство предупреждает граждан Нидерландов, что в российской столице и других крупных городах РФ возможны теракты против гражданских. Дипломатическое представительство посоветовало избегать больших скоплений людей, не посещать торговых центров и концертов.

"Будьте бдительны и следуйте указаниям местных властей", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что посольства трех страны сообщили о возможных терактах в Москве в ближайшие 48 часов.

Кроме того, мы ранее информировали, что боевики террористической группировки ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь.

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