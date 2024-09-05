Посольство призвало граждан Казахстана покинуть Украину: какая причина

Такие рекомендации дипведомство дало "в связи с растущей напряженностью".

Посольство Республики Казахстан рекомендует гражданам этой страны рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

"В связи с растущей напряженностью и в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территорию Украины", – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Там также сообщили, что для выезда из Украины граждане Казахстана могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее – коммерческими авиарейсами.

В посольстве напомнили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо получить шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не требуется.

"В то же время Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и немедленно следовать в укрытие, соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации официальных властей", — подчеркнули в ведомстве.

К слову, в июле в Киеве был убит казахский оппозиционный политик и журналист Айдос Садыков.

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