Посольство РФ во Франции отреагировало на задержание Дурова

Дуровую может грозить до 20 лет тюрьмы.

После появления в СМИ новости о задержании основатели Telegram Павла Дурова российское посольство во Франции немедленно запросило у французских властей разъяснение о причинах такого решения.

Об этом сообщили на странице посольства.

У посольств потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.

"По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу", — указано в сообщении.

Посольство находится в контакте с адвокатом Дурова.

Задержание Дурова – что известно

Напомним, по информации французских СМИ, основателя и генерального директора сервиса обмена сообщениями Telegram были арестованы вечером субботы, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже.

Задержание Павла Дурова вызвало беспокойство в Генштабе РФ и в российских спецслужбах.

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