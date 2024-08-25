Посольство РФ во Франции отреагировало на задержание Дурова

Дуровую может грозить до 20 лет тюрьмы.
После появления в СМИ новости о задержании основатели Telegram Павла Дурова российское посольство во Франции немедленно запросило у французских властей разъяснение о причинах такого решения.
Об этом сообщили на странице посольства.
У посольств потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.
"По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу", — указано в сообщении.
Посольство находится в контакте с адвокатом Дурова.
Задержание Дурова – что известно
Напомним, по информации французских СМИ, основателя и генерального директора сервиса обмена сообщениями Telegram были арестованы вечером субботы, 24 августа, во французском аэропорту Ле-Бурже.
Задержание Павла Дурова вызвало беспокойство в Генштабе РФ и в российских спецслужбах.