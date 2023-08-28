Посольство России в ЮАР опубликовало правильную карту с украинским Крымом

Российские "дипломаты" опомнились, что могут получить на орехи от Кремля и удалили пост.

Посольство России в ЮАР разместило карту мира, на которой обозначили оккупированный Крым украинской территорией.

Пост был опубликован на официальном аккаунте посольства страны-агрессора в Twitter, который удалили через три часа.

"Реальность нового многополярного мира", – говорится в сообщении.

На карте зеленым цветом выделены старые и новые члены БРИКС (сокращенно Brazil, Russia, India, China, South Africa).

Крым и другие оккупированные территории, в том числе захваченные после 24 февраля 2022 года, россияне на собственных картах уже обозначают "своими". Однако посольство РФ в ЮАР опубликовало правильную карту Украины со всеми нашими землями.

Ранее сообщалось, что в БРИКС пригласили еще шесть стран: Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, что правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик с картой, на которой Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году, не указан частью Украины.

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