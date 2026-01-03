- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 2 мин
Посольство США призывает американцев в Венесуэле не выходить на улицу
Госдепартамент США сообщил о серьезной угрозе в Венесуэле.
Посольство США сообщило о поступлении информации о взрывах в Каракасе и его окрестностях. В связи с этим американское дипломатическое учреждение призвало граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу, а тех, кто уже находится в стране, — оставаться в укрытиях.
Об этом говорится в сообщении по безопасности, обнародованном3 января.
Отмечается, что Венесуэла имеет самый высокий уровень опасности — Level 4: Do Not Travel, из-за серьезных рисков для граждан США. Среди них — незаконные задержания, пытки в местах содержания, терроризм, похищения людей, произвольное применение местных законов, высокий уровень преступности, гражданские беспорядки и слабая система здравоохранения.
В Госдепартаменте напомнили, что еще 3 декабря 2025 года всем гражданам США, которые находятся в Венесуэле, было рекомендовано немедленно покинуть страну.
Также отмечается, что в марте 2019 года США вывели весь дипломатический персонал из посольства в Каракасе и полностью приостановили его работу. Все консульские услуги, включая экстренные, остаются недоступными, а правительство США не имеет возможности оказывать помощь своим гражданам в Венесуэле.
Рекомендации для граждан США
не путешествовать в Венесуэлу;
тем, кто находится в стране, оставаться в безопасном месте и уехать, как только это станет возможным;
поддерживать несколько каналов связи с родственниками и знакомыми за пределами Венесуэлы.
Американцам, которые нуждаются в помощи, советуют обращаться в Посольство США в Боготе или в Бюро консульских дел Госдепартамента США.
Напомним, ранее мы писали о том, что 3 января в Каракасе прогремели взрывы, южная часть города осталась без электричества. Удары наносились по военным базам, порту столицы и острову Маргарита. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизацию, призывая граждан вступать в добровольческий корпус.
28 ноября американский президент заявил, что США «очень скоро» начнут операции против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.