Посольство США призывает американцев в Венесуэле не выходить на улицу

Посольство США в Каракасе / © Pixabay

Реклама

Посольство США сообщило о поступлении информации о взрывах в Каракасе и его окрестностях. В связи с этим американское дипломатическое учреждение призвало граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу, а тех, кто уже находится в стране, — оставаться в укрытиях.

Об этом говорится в сообщении по безопасности, обнародованном3 января.

Отмечается, что Венесуэла имеет самый высокий уровень опасности — Level 4: Do Not Travel, из-за серьезных рисков для граждан США. Среди них — незаконные задержания, пытки в местах содержания, терроризм, похищения людей, произвольное применение местных законов, высокий уровень преступности, гражданские беспорядки и слабая система здравоохранения.

Реклама

В Госдепартаменте напомнили, что еще 3 декабря 2025 года всем гражданам США, которые находятся в Венесуэле, было рекомендовано немедленно покинуть страну.

Также отмечается, что в марте 2019 года США вывели весь дипломатический персонал из посольства в Каракасе и полностью приостановили его работу. Все консульские услуги, включая экстренные, остаются недоступными, а правительство США не имеет возможности оказывать помощь своим гражданам в Венесуэле.

Рекомендации для граждан США

не путешествовать в Венесуэлу;

тем, кто находится в стране, оставаться в безопасном месте и уехать, как только это станет возможным;

поддерживать несколько каналов связи с родственниками и знакомыми за пределами Венесуэлы.

Американцам, которые нуждаются в помощи, советуют обращаться в Посольство США в Боготе или в Бюро консульских дел Госдепартамента США.

Напомним, ранее мы писали о том, что 3 января в Каракасе прогремели взрывы, южная часть города осталась без электричества. Удары наносились по военным базам, порту столицы и острову Маргарита. Президент Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение и мобилизацию, призывая граждан вступать в добровольческий корпус.

Реклама

28 ноября американский президент заявил, что США «очень скоро» начнут операции против подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.