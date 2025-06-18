США готовят эвакуацию своих граждан из Израиля: срочное объявление

США начали эвакуировать своих граждан из Израиля / © reuters.com

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Посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле активно работает над организацией эвакуационных авиарейсов и отправкой круизных лайнеров для американских граждан, желающих покинуть страну.

Об этом говорится в срочном сообщении посла США в Израиле Майка Хакаби в социальной сети X.

Из-за серьезности текущей ситуации в Израиле Посольство США призывает всех американцев, находящихся в стране и планирующих эвакуацию, немедленно зарегистрироваться в специальном приложении.

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«Вы должны зарегистрироваться в Программе регистрации разумных путешественников (STEP). Вы будете получать уведомления с обновлениями», – написал посол.

Именно через эту систему посольство США будет направлять актуальную информацию о расписании и маршрутах эвакуационных мероприятий.

Майк Хакаби отметил, что посольство сосредоточено на безопасном и организованном выезде своих граждан. Это включает в себя координацию с местными органами власти и международными партнерами для обеспечения логистики как воздушных, так и морских путей эвакуации.

Гражданам США рекомендуется постоянно следить за обновлениями через платформу STEP и быть готовыми к быстрым действиям при поступлении дальнейших инструкций.

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В то же время, по информации CNN, в среду, 18 июня, Соединенные Штаты уже эвакуировали часть персонала посольства и членов их семей из Израиля на борту американского военного самолета. Важно отметить, что это был добровольный согласованный выезд, а не приказ о полной эвакуации.

Издание отмечает, что дипломатам и их семьям не приказывали покинуть Израиль. Еще несколько американцев в тот же день выехали из страны по наземным маршрутам через Иорданию.

Представитель посольства США подтвердил, что «учитывая текущую ситуацию» и разрешение на добровольное решение по выезду, персонал дипломатического представительства начал покидать Израиль «разными способами».

Также во вторник, 17 июня, посольство объявило, что его офисы будут закрыты до конца недели.

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Напомним, США ужесточают присутствие на Ближнем Востоке. Третий авианосец USS Ford разместят вблизи Израиля.