Посольство США в поздравлении украинцев с наступающим Новым годом сделало ряд важных намеков (видео)

В пятницу, 30 декабря, посольство США опубликовало поздравления украинцев с наступающим Новым годом, заверив, что в 2023 году преданность США Украине будет "железной". Это заверение сопровождалось кадрами с американской системой противовоздушной обороны Patriot.

Видеопоздравление госпожи Бриджит Бринк опубликовано в соцсетях.

Американская дипломатка отреагировала на массированный ракетный удар государства-агрессорки по Украине и отметила устойчивость украинцев.

“В эти самые темные дни года Россия продолжает пытаться погасить свет Украины. Несмотря на жестокость Кремля, его зверства и попытки лишить вас тепла и комфорта, ваше мужество и настойчивость еще больше разгорелись”, — подчеркнула она.

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По словам Бриджит Бринк, такая несокрушимость украинцев уверяет мир в том, что Украина победит в противостоянии российской агрессии.

“Дух Украины продолжает вдохновлять мир в нашем общем стремлении к лучшему будущему. Вы не раз демонстрировали, что жестокость Кремля вас не остановит. Это, среди многих других вещей, побуждает нас к крепкой вере в то, что Украина победит”, — заявила она.

Бринк отметила, что американский народ будет оставаться надежным партнером и другом украинского народа в 2023 году, а преданность США Украине "будет железной".

"Американский народ видит, как вы готовы пожертвовать всем в борьбе за свою свободу и свою страну. Ваша твердость укрепляет нашу решимость и, приближаясь к Новому году, я хочу заверить вас, что наша преданность Украине является железной. Мы и в 2023 году будем с вами бок о бок как партнеры и друзья", — сказала посол США.

Бриджит Бринк пожелала украинцам мирного и победного Нового года и завершила поздравление словами "Слава Украине!".

Напомним, посольство США в Украине отреагировало на очередную массированную ракетную атаку россиян по территории Украины, которую оккупанты совершили утром 29 декабря.

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