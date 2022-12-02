Посольство Украины в Мадриде снова оцепила полиция: что известно

Это уже второй случай за неделю.

Посольство Украины в Мадриде 2 декабря снова оцепила полиция.

Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что полиция эвакуировала прилегающий к украинскому посольству район.

Как сообщает Cadena Ser, по некоторым данным, в посольство Украины мог поступить новый подозрительный сверток.

Это событие произошло через два дня после того, как работник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва письма, отправленного в диппредставительство.

Как пишет RTVE, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что только что окруженное посольство в Мадриде получило "кровавую" посылку, похожую на ту, которую получили другие дипломатические представительства с глазами животных.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 2 декабря также написал, что после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках были глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом.

30 ноября на территории украинского посольства в Мадриде раздался взрыв. Из-за него госпитализировали мужчину. На место происшествия прибыли испанская полиция и взрывотехники, территорию дипломатического ведомства оцепили. Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, однако секретарша заподозрила опасность и вызвала охранника, чтобы тот проверил содержание посылки.

Кроме украинского посольства, посылки со взрывчаткой в Испании также получили канцелярия премьера, авиабаза, поставляющая Украине разведданные, посольство США, а также испанская компания, производящая оружие для Украины.

Читайте также: