Посоветовали лечиться в "психушке": в России учителя, жаловавшегося Путину, отстранили от работы

Посоветовали лечиться в "психушке": в России учителя, жаловавшегося Путину, отстранили от работы

Учителя отстранили от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров.

В Курганской области России учителя истории, жаловавшегося президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты и прессинг местных властей, отстранили от работы.

Об этом сообщает российское издание URA.RU.

Учителя Владимира Кочеулова отстранили от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров. Педагог пытается опротестовать распоряжение в суде. По словам учителя, на медосмотре ему порекомендовали "лечиться в психдиспансере".

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"Чиновница из райотдела образования пытается уволить меня из-за моей работы по защите прав учителей. Попыток было несколько. 14 декабря меня отстранили из-за заключения психиатрической комиссии", — заявил Кочеулов.

Родительский комитет Курганской области считает, что такое решение "выглядит как новый вид расправы с неугодным".

"Уважаемого и любимого детьми педагога подвергли проверке не на основании совершения каких-либо действий, а по желанию чиновников. Учитывая, что Кочеулов постоянно борется за права учителей, все это выглядит как новый вид расправы с неугодным. Считаем абсолютно недопустимым использование психиатрии в таком виде", — отмечает председатель родкомитета Юрий Леонов.

Напомним, что в России могут вернуть смертную казнь.

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