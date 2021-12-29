Посоветовали лечиться в "психушке": в России учителя, жаловавшегося Путину, отстранили от работы

Учителя отстранили от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров.
В Курганской области России учителя истории, жаловавшегося президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты и прессинг местных властей, отстранили от работы.
Об этом сообщает российское издание URA.RU.
Учителя Владимира Кочеулова отстранили от работы из-за отрицательного заключения комиссии психиатров. Педагог пытается опротестовать распоряжение в суде. По словам учителя, на медосмотре ему порекомендовали "лечиться в психдиспансере".
"Чиновница из райотдела образования пытается уволить меня из-за моей работы по защите прав учителей. Попыток было несколько. 14 декабря меня отстранили из-за заключения психиатрической комиссии", — заявил Кочеулов.
Родительский комитет Курганской области считает, что такое решение "выглядит как новый вид расправы с неугодным".
"Уважаемого и любимого детьми педагога подвергли проверке не на основании совершения каких-либо действий, а по желанию чиновников. Учитывая, что Кочеулов постоянно борется за права учителей, все это выглядит как новый вид расправы с неугодным. Считаем абсолютно недопустимым использование психиатрии в таком виде", — отмечает председатель родкомитета Юрий Леонов.
Напомним, что в России могут вернуть смертную казнь.
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