"Поспеши, Господи": Папа Римский после ракетной атаки по Украине не вспомнил о стране-агрессоре

Понтифик призвал к скорейшему прекращению войны в Украине, не указав конкретно, от кого это зависит.

В речи на общей аудиенции на площади Святого Петра Папа Римский Франциск осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, попросив Бога "поторопиться" и прекратить войну.

Об этом сообщает SkyNews.

"Я с болью и беспокойством узнал о новом и еще более жестоком ракетном ударе по Украине, который повлек гибель и повреждение значительной части гражданской инфраструктуры", — отреагировал Папа на вчерашнюю атаку России, традиционно не вспоминая страну-агрессора.

Продолжая проповедь, понтифик осудил абстрактных "поджигателей войны", не уточнив, кого именно имеет в виду.

"Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы стремление к миру воцарилось в мученической Украине, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалога", — обратился он к людям.

Прекратить войну, по мнению Папы, может разве только Господь и именно его он призвал "поторопиться".

"Мы можем молиться за Украину, говоря, если хочешь: поспеши, Господи", — добавил Франциск.

Об инциденте в Польше вблизи границы с Украиной, где погибли два человека после российского ракетного удара, понтифик также в своей речи не упомянул.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине является "Третьей мировой". В то же время он уверен, что жертвой является не только Украина.

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