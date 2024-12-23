Посреди моря сломалось судно для вывоза российских войск из Сирии

В открытом море сломалось грузовое судно Sparta, которое россияне отправили для вывоза своего вооружения и техники из Сирии.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

В украинской разведке сообщили о причинах поломки судна Sparta.

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"Грузовое судно "Sparta", которое россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя", — говорится в заявлении.

Российский экипаж судна пытается устранить проблему и дрейфует в открытом море вблизи Португалии.

В то же время, остатки российского контингента в Сирии завершили стягивание из отдаленных районов и находятся лишь в двух местах – на авиабазе в Хмеймиме и на военно-морской базе в Тартусе.

Часть своего оружия и техники из порта Тартуса россияне начали перебрасывать по морю в Ливию.

Российские военные в Сирии также активно обсуждают якобы требование новой власти этой страны к РФ о полном выводе военного контингена с сирийской территории не позднее 20 февраля 2025 года. В частности, это касается и баз в Хмеймиме и Тартусе. Этот шаг якобы связан со стремлением новой власти Сирии добиться снятия международных санкций.

Напомним, в середине декабря ГУР сообщало о разговорах среди российских солдат о том, что якобы Москва договорилась о сохранении присутствия своих войск на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме.

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