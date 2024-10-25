Посредничество Индии для завершения войны в Украине: Шольц сделал важное заявление

Глава немецкого правительства подчеркнул, что агрессивная война, которую ведет Россия в Украине, касается как Германии, так и Индии.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал посредничество Индии для политического урегулирования в войне России против Украины.

Об этом он заявил в пятницу, 25 октября, на пресс-конференции в Нью-Дели после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что агрессивная война, которую ведет Россия в Украине, касается как Германии, так и Индии.

"Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно выражаюсь за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир", — подчеркнул Шольц.

Также немецкий канцлер заявил о необходимости приложить усилия для того, чтобы забирающая очень много жертв война наконец закончилась, и четко высказался о том, каким он видит завершение войны в Украине.

"Целостность и суверенитет Украины должны быть сохранены. За это мы и выступаем", – сказал Шольц.

При этом он отметил, что приветствует готовность Индии "использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта".

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о готовности своей страны содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.

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