Поставка дальнобойных ракет и боевых самолетов: Кулеба — о запросах Украины в Мюнхене

В этом году на Мюнхенской конференции безопасности в приоритете будут вопросы о военной помощи Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности будет иметь важное значение, ведь там будут решаться вопросы безопасности Украины, Европы и мира в целом.

Об этом шла речь во время телемарафона 6 февраля.

"Главной темой будет поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что в 2022 году именно во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью о предоставлении оружия.

Добавим, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоится 17-19 февраля в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

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