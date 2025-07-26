Поставка Patriot для Украины: кто и как будет финансировать покупку американского оружия

Патриот / © Associated Press

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Европейские страны, такие как Германия и Норвегия, заявили, что потратят миллиарды долларов на американское оружие для Украины в рамках соглашения с администрацией Дональда Трампа.

Об этом пишет издание The Washington Post

В 2024 году Германия внесла изменения в конституцию, чтобы позволить Берлину привлекать сотни миллиардов евро на военные расходы, в частности на закупку вооружений для Украины. Норвегия, имея крупнейший в мире суверенный фонд, также готова финансировать системы ПВО. Другие европейские страны обсуждают совместное финансирование, но пока не определились, как именно будут оплачивать поставки.

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После того, как президент Трамп согласился разрешить передачу американского оружия Украине при условии, что оплатят европейцы, начались сложные переговоры о том, кто и какую технику предоставит и за какие средства. Предварительно нужно покрыть около 10 миллиардов долларов на вооружение.

План предусматривает, что страны могут передавать Украине имеющиеся системы или боеприпасы, а затем покупать их замену в США. Также Вашингтон может перенаправить поставки, которые должны были идти в другие страны, и продавать их европейцам для дальнейшего экспорта в Украину.

Основное внимание уделяется батареям систем ПВО Patriot и перехватчикам ракет, которые нужны Киеву для защиты от российских баллистических атак. Германия предложила профинансировать две батареи и ведет переговоры с другими странами для сбора средств на дополнительные системы.

Новые немецкие власти приняли масштабный план расходов, ослабляющий жесткие ограничения на государственный долг, позволяя потратить до триллиона долларов на оборону и инфраструктуру за следующее десятилетие.

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Норвегия, страна с крупнейшим в мире нефтяным фондом, также готова профинансировать одну из батарей Patriot и увеличила свою помощь Украине до 7,8 млрд долларов в 2024 году.

По меньшей мере шесть других стран — Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада — также готовы присоединиться к финансированию, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Однако многие столицы ожидают окончательного утверждения планов. Дания и Швеция заявили, что могут объединить усилия для сбора средств. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отметил: «Конечно, мы не сможем сделать это сами, нам нужны партнеры, но мы готовы».

В то же время в некоторых странах есть сомнения. Премьер Норвегии Джонас Гар Стьоре заявил, что союзникам нужна дополнительная информация от США, в частности о том, насколько быстро Вашингтон сможет заменить переданные системы.

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Британия пока не объявила планы закупки Patriot для Украины. Премьер Кир Стармер, который поддерживает Киев, не дал конкретных ответов журналистам.

Чтобы поощрить союзников тратить средства, НАТО будет засчитывать военную помощь Украине как выполнение обязательства повысить военные расходы до 5% ВВП — требования, которое выдвинул Трамп.

Рютте, который на прошлой неделе присутствовал в Белом доме во время объявления плана передачи оружия, поблагодарил Трампа за то, что он «дает Украине то, что ей нужно», добавив: «Но хочет, чтобы это оплатили европейцы — это вполне логично».

Стоимость одной батареи Patriot может превышать 1 миллиард долларов, а каждая ракета-перехватчик стоит около 4 миллионов долларов.

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Основной проблемой остается источник систем, ведь страны не хотят избавляться от собственных Patriot из-за опасений потери защиты, а производство не успевает удовлетворять спрос.

Администрация Трампа оживила переговоры, предложив странам, которые передадут батарею, получить приоритет или лучшие условия на ее замену. Также обсуждаются возможные поставки радаров, систем радиоэлектронной борьбы, дрон-перехватчиков и артиллерии.

Европейские министры обороны провели виртуальную встречу с министром обороны США Питом Хегсеттом и верховным командующим НАТО Алексусом Г. Гринкевичем для обсуждения плана. Несмотря на вызовы, для европейских лидеров этот план является знаковым поворотом после опасений, что администрация Трампа прекратит поставки оружия Украине.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США рассматривают имеющиеся запасы и производственные возможности, чтобы поддержать оборону Украины, но пока что «бремя возлагается на американских налогоплательщиков».

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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас приветствовала решение США, но считает его недостаточным и подчеркнула, что Европа должна брать большую часть финансовой нагрузки.

На сегодня вооружение закупается из национальных бюджетов стран Европы и координации НАТО, без использования бюджетных средств Евросоюза, которые расходуются медленнее из-за процедурных требований.

В 2024 году европейские страны мобилизовали более 40 млрд долларов на военную помощь Украине, но пока сложно полностью компенсировать американскую поддержку, особенно в сфере критических систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просит партнеров предоставить 10 батарей Patriot и пока получил обещания по трем. Он отметил, что главная задача — найти финансирование для всех десяти.

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Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Берлин планирует предоставить пять батарей Patriot в рамках договоренностей с администрацией США. Швейцария, которая заказала пять Patriot, отсрочит их получение из-за приоритетности поставок Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что Румыния и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, в частности в военной сфере, однако пока речь не идет о том, чтобы предоставить еще одну систему Patriot