Военная помощь США

Поставки американского оружия в Украину могут быть прерваны в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию для войны в Иране.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с переговорами.

По словам собеседников издания, Государственный департамент США уведомил союзников, что поставки боеприпасов, особенно перехватчиков для систем ПВО Patriot, могут прекратиться.

Государственный секретарь Марко Рубио якобы планировал обсудить эту возможность на встрече министров иностранных дел G7 вблизи Парижа в пятницу, 27 марта. В комментарии журналистам после встречи он сказал, что пока никакое оружие, предназначенное для Украины, не было перенаправлено на Ближний Восток, но, по его словам, «это может произойти».

Это предупреждение вызвало опасения относительно возможного срыва ключевой для Украины программы PURL, в рамках которой союзники закупают оружие у США для Киева.

В этом контексте представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Рубио не сообщил ему о предстоящих перебоях с поставками PURL во время двусторонней встречи на полях G7 в пятницу, но отказался предоставить дальнейшие подробности их обсуждения.

Другие европейские чиновники успокоились тем, что задержки поставок не произойдут немедленно, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на этой неделе, что американские военные «очень близки» к достижению своих целей в Иране.

Пентагон отказался комментировать подробности.

«Американская армия является самой мощной в мире, и мы обеспечим американские вооруженные силы и силы наших союзников и партнеров всем необходимым для борьбы и победы», — говорится в заявлении военного ведомства США.

Поставки оружия Украине — последние новости

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Пентагон прорабатывает возможность пересмотра направления поставок вооружения, которое ранее планировали передать Украине, в пользу Ближнего Востока. Причиной такого шага является стремительное истощение запасов критически важных боеприпасов США на фоне обострения войны с Ираном.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что боеприпасы и средства ПВО, которые были предназначены для Украины, могут быть отправлены на Ближний Восток, где продолжается война против Ирана.