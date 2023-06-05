Поставки Ираном оружия в Россию: Sky News опубликовало контракт, доказывающий этот факт

Источники в службах безопасности отмечают, что это является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для войны в Украине.

Издание Sky News опубликовало возможные доказательства передачи Ираном вооружения в Россию: речь идет о контракте между государствами о поставках артиллерийских, танковых снарядов, ракет на более чем миллион долларов.

Об этом говорится в материале Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности.

По информации издания, в сентябре 2022 года между иранским Министерством обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил и российским "Рособоронэкспортом" был заключен контракт о поставках артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет. Общая стоимость контракта – более 1 млн дол.

Этот контракт издание получило от источника вместе с пятью страницами, вероятно, связанного контракта, в который входят стволы для танка Т-72 и стволы для артиллерийских установок и снаряды к ним. Это соглашение стоило 740 тыс. дол.

По словам источника издания, текст контракта написан на английском языке, что является обычным для соглашений, заключенных Ираном с другими странами. Документ также содержит ряд орфографических ошибок, однако источник указал, что такие ошибки случаются.

Контракт Ирана с Россией на поставку вооружения/Фото: Sky News

Контракт Ирана с Россией на поставку вооружения/Фото: Sky News

Контракт Ирана с Россией на поставку вооружения/Фото: Sky News

"Вероятный контракт на поставку оружия, который увидел Sky News, является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для войны в Украине, утверждает информированный источник в службах безопасности", – говорится в сообщении издания.

Там добавили, что не смогли самостоятельно проверить подлинность документов.

В то же время, источник в службах безопасности утверждает: "Это контракт между иранцами и россиянами по поводу боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% достоверный".

В Sky News также сообщили, что показали контракт премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Британию в мае и главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли. Оба заявили, что планируют расследовать достоверность материалов и примут меры, если они окажутся достоверными.

"Мы подозревали, что что-то подобное происходит. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем принять соответствующие меры", – сказал недавно в интервью изданию посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Когда нам предоставят информацию, мы попытаемся ее оценить и подтвердить. И, конечно, мы будем принимать решение на основе этого", – пообещал Клеверли.

Поставки Ираном оружия в РФ

Украине и миру давно уже на 100% известно о поставках Ираном дронов-камикадзе Shahed-136 в РФ, ведь атаки ощущают на себе украинские населенные пункты и их жители. Так, о последней такой поставке стало известно накануне массированной атаки по Украине 22 мая. Тогда в Москве приземлился грузовой самолет Ил-76ТД из Тегерана, который мог доставить новую партию беспилотников.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к иранскому народу по поводу поставок их государством дронов в РФ: "Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом". Иран традиционно отрицал свою помощь России с дронами Shahed. Тегеран также заявил, что Зеленский якобы "участвует в информационной войне против иранского народа, чтобы получить как можно больше оружия и финансовой помощи от Запада".

29 мая Верховная Рада Украины на 50 лет ввела санкции против Ирана.

Кроме дронов, Тегеран может поставлять и другое оружие для войны против Украины. Так, в апреле издание The Wall Street Journal сообщило, что за последние шесть месяцев Иран доставил в РФ более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион патронов с помощью грузовых судов через Каспийское море.

В мае издания CNN также писало, что Каспийское море используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые РФ приобрела у иранского режима для войны против Украины.

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