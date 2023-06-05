Поставки Ираном оружия в Россию: Sky News опубликовало контракт, доказывающий этот факт

Источники в службах безопасности отмечают, что это является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для войны в Украине.
Издание Sky News опубликовало возможные доказательства передачи Ираном вооружения в Россию: речь идет о контракте между государствами о поставках артиллерийских, танковых снарядов, ракет на более чем миллион долларов.
Об этом говорится в материале Sky News со ссылкой на источники в службах безопасности.
По информации издания, в сентябре 2022 года между иранским Министерством обороны и материально-технического обеспечения Вооруженных сил и российским "Рособоронэкспортом" был заключен контракт о поставках артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет. Общая стоимость контракта – более 1 млн дол.
Этот контракт издание получило от источника вместе с пятью страницами, вероятно, связанного контракта, в который входят стволы для танка Т-72 и стволы для артиллерийских установок и снаряды к ним. Это соглашение стоило 740 тыс. дол.
По словам источника издания, текст контракта написан на английском языке, что является обычным для соглашений, заключенных Ираном с другими странами. Документ также содержит ряд орфографических ошибок, однако источник указал, что такие ошибки случаются.
"Вероятный контракт на поставку оружия, который увидел Sky News, является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для войны в Украине, утверждает информированный источник в службах безопасности", – говорится в сообщении издания.
Там добавили, что не смогли самостоятельно проверить подлинность документов.
В то же время, источник в службах безопасности утверждает: "Это контракт между иранцами и россиянами по поводу боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% достоверный".
В Sky News также сообщили, что показали контракт премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Британию в мае и главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли. Оба заявили, что планируют расследовать достоверность материалов и примут меры, если они окажутся достоверными.
"Мы подозревали, что что-то подобное происходит. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем принять соответствующие меры", – сказал недавно в интервью изданию посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Когда нам предоставят информацию, мы попытаемся ее оценить и подтвердить. И, конечно, мы будем принимать решение на основе этого", – пообещал Клеверли.
Поставки Ираном оружия в РФ
Украине и миру давно уже на 100% известно о поставках Ираном дронов-камикадзе Shahed-136 в РФ, ведь атаки ощущают на себе украинские населенные пункты и их жители. Так, о последней такой поставке стало известно накануне массированной атаки по Украине 22 мая. Тогда в Москве приземлился грузовой самолет Ил-76ТД из Тегерана, который мог доставить новую партию беспилотников.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к иранскому народу по поводу поставок их государством дронов в РФ: "Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом". Иран традиционно отрицал свою помощь России с дронами Shahed. Тегеран также заявил, что Зеленский якобы "участвует в информационной войне против иранского народа, чтобы получить как можно больше оружия и финансовой помощи от Запада".
29 мая Верховная Рада Украины на 50 лет ввела санкции против Ирана.
Кроме дронов, Тегеран может поставлять и другое оружие для войны против Украины. Так, в апреле издание The Wall Street Journal сообщило, что за последние шесть месяцев Иран доставил в РФ более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион патронов с помощью грузовых судов через Каспийское море.
В мае издания CNN также писало, что Каспийское море используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые РФ приобрела у иранского режима для войны против Украины.
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