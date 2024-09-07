Поставки иранского оружия России: Тегеран сделал официальное заявление

В Иране утверждают, что не помогают РФ, но, по информации СМИ, Тегеран передал России сотни баллистических ракет.

Иранская миссия при ООН официально отрицает, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ, заявляя, что соответствующие сообщения в западных СМИ не соответствуют действительности.

Заявление миссии опубликовало иранское информагентство IRNA.

В пятницу, 6 сентября, миссия заявила, что позиция Ирана по отношению к войне в Украине не изменилась. Тегеран подчеркивает необходимость воздерживаться от любых мер, которые могут спровоцировать эскалацию боевых действий.

"Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и удалению от переговоров о прекращении огня", – говорится в заявлении иранских дипломатов.

Иранская миссия также призвала все страны прекратить поставки оружия как России, так и Украине.

В четверг посол Ирана в ООН Амир Саид Ираван категорически отверг "безосновательные и ложные обвинения" в поставках баллистических ракет России.

"Это одновременно иронично и лицемерно, что три страны, непосредственно вовлеченные в украинский конфликт и вносящие значительный вклад в его эскалацию посредством поставок современного оружия, смело выдвигают такие необоснованные заявления против Ирана", — заявил Иравани.

Он добавил, что именно поставки западного оружия "продолжили" войну в Украине и стали причиной гибели мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним, сообщения о поставках иранских баллистических ракет России для использования в войне в Украине опубликовали несколько ведущих западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg.

В администрации Байдена прокомментировали информацию о поставках иранских ракет России для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

В то же время, на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

Читайте также: