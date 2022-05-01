Поставки оружия Украине от Германии не смогут спровоцировать Третью мировую войну — Мельник

Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане.

Снабжение оружия Украине от Германии не может спровоцировать Третью мировую войну. Потому что она уже началась.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Bild.

Мировая война уже началась. Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не принадлежат Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", – отметил Мельник.

Он считает страх стать участником войны, снабжая оружием, полным чушью.

"Для Путина Германия уже давно является стороной войны. Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место. Победа России в Украине была бы худшей, что могло произойти с Германией", — резюмировал посол.

Отметим, канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на критику Германии за нехватку лидерства в вопросе поставки тяжелого вооружения Украине для противостояния РФ в войне, заявив, он стремится быть осторожным, а не делать все в спешке.

Напомним, немецкий Бундестаг одобрил поставки немецких тяжелых вооружений для Украины.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине зенитные установки ближе к лету.

Напомним, что американский Сенат уже одобрил программу ленд-лизов. Что это такое – в нашем материале.

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