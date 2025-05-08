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Поставки ракет Taurus: новый канцлер Германии заинтриговал заявлением
Мерц, отвечая на вопрос о передаче ракет Taurus, сказал, что Украина может рассчитывать на Германию.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина может полагаться на правительство ФРГ, когда его спросили о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.
Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.
«Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и Федеративную Республику Германия», — сказал Мерц, отвечая на вопрос о поставках ракет Taurus.
По его словам, в последние месяцы из-за смены правительства Германия была несколько «сдержанной» в формате Е3 (Великобритания, Франция и Германия). «интенсивные консультации» по Украине.
Мерц также считает, что к дипломатическому формату с участием Германии, Франции и Великобритании целесообразно привлечь Польшу.
Ранее в Германии назвали условие для предоставления Украине ракеты Taurus.