Поставки ракет Taurus: новый канцлер Германии заинтриговал заявлением

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина может полагаться на правительство ФРГ, когда его спросили о поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

«Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и Федеративную Республику Германия», — сказал Мерц, отвечая на вопрос о поставках ракет Taurus.

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По его словам, в последние месяцы из-за смены правительства Германия была несколько «сдержанной» в формате Е3 (Великобритания, Франция и Германия). «интенсивные консультации» по Украине.

Мерц также считает, что к дипломатическому формату с участием Германии, Франции и Великобритании целесообразно привлечь Польшу.

Ранее в Германии назвали условие для предоставления Украине ракеты Taurus.