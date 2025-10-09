Поставщик российской нефти в Сербию попал под санкции США

Российская нефть / © ТСН.ua

Соединенные Штаты ввели санкции против главного поставщика нефти в Сербию — компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит России.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление компании, опубликованное в четверг, 9 октября.

Власти США ввели санкции против нефтяного гиганта, который эксплуатирует нефтеперерабатывающий завод и 330 автозаправочных станций в Сербии, поскольку он контролируется Москвой.

Санкции, о которых было объявлено с 45-дневным предупреждением, шесть раз откладывались по просьбе Белграда. Однако сегодня компания NIS объявила, что ей не удалось добиться очередной отсрочки.

В заявлении компании говорится об угрозе обеспечения долгосрочных поставок нефти и газа в Сербию.

Вопрос мажоритарной российской собственности может быть решен только путем покупки компании или национализацией. Хотя на первый вариант нет денег, президент Сербии Александар Вучич не желает выбирать второй вариант.

«Национализация может быть единственным выходом из санкций, но это последнее, что я бы сделал», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, российские владельцы не желают добровольно уходить с рынка, поскольку они «заняли прочную позицию». У них также есть политические причины оставаться в регионе, который они считают сферой своих интересов.

Сербия почти полностью зависит от поставок российского газа и нефти, которые она получает преимущественно по трубопроводам из Хорватии и других соседних государств.

Затем газ распределяется компанией NIS, контрольным пакетом акций которой владеет российская государственная монополия «Газпром нефть».

«Газпром нефть» также владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что его шокируют объемы закупки российской нефти европейскими странами.

Напомним, ранее Сербия намеревалась продолжать переговоры по новому контракту на поставку природного газа из России, несмотря на рекомендации Европейского Союза отказаться от импорта из государства-агрессора.