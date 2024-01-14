Поставщик яиц по 17 грн так спешно продавала отели в Хорватии, что забыла сумку с евро — СМИ

Поставщица продовольствия для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняна , в том числе яиц по 17 гривен, после огласки в СМИ продала три гостиницы в Хорватии. По данным местных изданий, она "случайно и неосторожно" оставила возле дома сумку с более чем полумиллионом гривен, которую быстро украли.

Об этом говорится в материале slobodna dalmacija.

Также читайте Яйца по 17 гривен и дело Гринкевичей: что известно о громких коррупционных скандалах в Минобороны

По информации журналистов, у Татьяны есть дом в Стомарице в Бреле. Когда она продавала свои отели, то якобы "случайно и неосторожно оставила сумку перед домом". По ее словам, сумка с деньгами исчезла мгновенно.

Как установили правоохранители, перед зданием видели только грузовик коммунального предприятия, не имеющий никакого отношения к пропавшим вещам. В полиции журналистам рассказали , что украинка написала заявление о мошенничестве.

"10 января в Макарское отделение полиции поступило сообщение о потере сумки, которая была оставлена без присмотра в районе Брела, в которой находились компьютер, деньги и другие вещи. Продолжается уголовное расследование", — говорится в журналистском запросе.

По неофициальным данным, в пропавшей сумке были ноутбук, USB, пять мобильных телефонов, личные документы, банковские карты и сумка из 16 тыс. евро. Общая сумма ущерба составляет 27 тыс. евро (1 134 000 грн).

Находилась ли Тетьена во время нашего прибытия в доме площадью 545 квадратных метров, из которого только двор имеет более 300 квадратных метров и который она купила в 2016 году у мужчины из Брельи, живущего в Германии, нам остается неизвестным, но дом не был пустым., потому что все окна на чердаке были открыты, а перед домом, который имеет не менее 10 камер, стояла белая Toyota с украинскими номерами", — отметили хортватские журналисты.

Напомним, недавно Артем Ильин в NV Бизнес опубликовал расследование, что поставщик пищи для Минобороны Татьяна Глиняна владеет отелями в Хорватии.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Яйца по 17 грн для ВСУ: поставщик озолотилась и накупила гостиниц в Хорватии! Новые подробности!

Читайте также: