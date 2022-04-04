Поставят свечу и снова нейтралитет: Молдова объявила день траура по погибшим в Украине

Поставят свечу и снова нейтралитет: Молдова объявила день траура по погибшим в Украине

Санду сообщила, что Молдова осуждает "эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины"

Президент Молдовы Майя Санду объявила 4 апреля днем траура по погибшим в Украине после информации о сотнях замученных оккупантами мирных жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов и сел Киевщины.

Об этом Санду написала в Twitter.

Президент сказала, что шокирована жестокостью по отношению к мирному населению.

"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других украинских городах", — отметила она.

Санду сообщила, что Молдова решительно осуждает "эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины" и объявляет 4 апреля днем траура по всем погибшим в Украине. О том, что именно РФ напала на Украину и виновата в этих преступлениях, глава Молдовы не упомянула.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

Ранее Майя Санду заявила, что Молдова собирается сохранить нейтралитет и не будет вводить санкции против РФ.

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