Постепенно сходил с ума: подробности о подрывнике на территории женского монастыря под Москвой

Еще учась в церковно-приходской гимназии при монастыре, он заключил с психологом письменное соглашение сохранять свою жизнь и не причинять себе вреда до 1 января 2022 года.

18-летний Владислав Струженков, устроивший в понедельник, 13 декабря, взрыв в Серпуховском женском монастыре под Москвой, был прошлогодним выпускником здешней церковно-приходской школы.

В российском Telegram-канале Baza сообщают подробности о личности взрывателя.

Как известно, Владислав пришел на территорию монастыря во время утренней детской молитвы, сел на лестнице и привел в действие самодельное взрывное устройство. Больше всего от взрыва пострадал сам взрывник, который был госпитализирован со значительной кровопотерей. Еще один пострадавший — 15-летний подросток, опоздавший на молитву. У него осколочное ранение ноги. Детей из школы эвакуировали через окно.

Психологи, работавшие с Владиславом, когда он еще был учеником гимназии, отмечают, что он явно был не в себе и постепенно сходил с ума. Все началось после операции по удалению щитовидки – у подростка в 2015 году обнаружили онкологическое заболевание. Из-за гормонального сбоя он начал резко набирать вес, часто был объектом насмешек среди одноклассников. Ему поставили диагноз "депрессивный синдром", а родителям, которые находились в разводе, рекомендовали наблюдать сына у психиатра.

Мать Струженкова говорила, что сын переехал к отцу и она никак не может на это повлиять. Его отец заявил в гимназии, что Влад здоров и таблетки ему не нужны. А справка с психиатрическим диагнозом ничего не значит.

Во время учебы подрывник жаловался психологу, что он никому не нужен, обвинял родителей, что его никто не спросил, хочет ли он вообще родиться, говорил, что не видит своего будущего и не хочет жить. Ранее Струженков заключил с психологом гимназии "антисуицидальный контракт" — письменное соглашение, которое он берет на себя обязательство сохранять свою жизнь и не причинять себе вреда до 1 января 2022 года. Его фото было опубликовано в Сети.

Фото: Telegram/Shot

После самоподрыва Струженков успел сказать, что готовился к нападению около трех месяцев. Дома у него нашли много коробок со спичками, из которых были очищены головки.

Напомним, ранее сообщалось, что подрывник жаловался на буллинг во время учебы в монастырской гимназии.

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