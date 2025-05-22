Постигнет ли Украину сценарий Афганистана: экс-советник Трампа ответил

Джон Болтон / © Associated Press

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Дональд Трамп критиковал Джо Байдена за вывод войск из Афганистана. Но сейчас позиция Трампа по отношению к Украине может напоминать некий «Афганистан-2».

Осознает ли президент США возможность сценария краха Украины, ответил советник по национальной безопасности президента Трампа в 2018-2019 годах Джон Болтон в интервью LIGA.net.

«По моему мнению, Трамп считает Афганистан еще одной проблемой Байдена. Хотя Байден просто реализовал соглашение Трампа о выводе войск. Его не беспокоило, что произойдет с Афганистаном после ухода США и НАТО. И к сожалению, то, что произошло, было абсолютно предсказуемым. Правительство упало под натиском Талибана. Если Америка отказывается от Афганистана, это становится сигналом для России и Китая, что у нас (США — Ред.) нет решимости защитить наши интересы», — говорит экс-советник

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По мнению Болтона, существует четкая связь между решением о выводе войск из Афганистана и вторжением РФ в Украину.

«Они (Россия — Ред.) увидели летом 2021 года, что Байден не справился с защитой американских интересов и подумали, что могут получить такую же реакцию от Байдена, если вторгнутся в Украину», — отметил он.

Экс-советник Трампа признает, что его бывший босс считает Россию другом. «Он боится противостоять Путину и заявить, что вторжение было незаконным и что Путину нужно вернуть войска на свою территорию. А он сказал, что уже отдал это Путину. Это огромная проблема», — подытожил политик.

Ранее в издании Financial Times опубликовали статью о том, как Трамп разворачивается спиной к Украине после разговора с Путиным.

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