Смоленская катастрофа.

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Польша обнародовала выводы международной группы экспертов о причинах Смоленской авиакатастрофы 2010-го, в которой погиб тогдашний президент Лех Качиньский и еще 95 человек. Специалисты пришли к выводу, что трагедия явилась следствием ряда ошибок экипажа во время захода на посадку. Нет никаких признаков того, что Смоленская катастрофа была вызвана нападением или диверсией

Об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры Пшемислав Новак, пишут Polsat News и RMF24/PAP.

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По данным Международной группы экспертов, крушения самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года повлекли ряд событий во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Север. Кроме того, аэропорт был охвачен густым туманом.

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По выводам, экипаж Ту-154М начал финальный этап мероприятия на посадку слишком поздно. Поэтому самолет быстро терял высоту — да еще и в очень сложных погодных условиях. Вместо примерно пяти метров в секунду скорость понижения составляла от семи до девяти метров в секунду.

Кроме того, у пилотов были ошибочные данные о реальной высоте самолета. Приблизительно за минуту до катастрофы изменили настройки одного из высотомеров, а потому он показывал высоту примерно на 150 метров больше фактической.

В то же время, экипаж ориентировался на показатели прибора, который измерял расстояние до поверхности земли непосредственно под самолетом, а не до уровня аэродрома. Это могло повлиять на оценку ситуации при понижении.

Особо опасным эксперты назвали решение продолжать посадку ниже 120 метров, хотя пилоты так и не увидели взлетно-посадочную полосу. В таких погодных условиях экипаж должен был прекратить заход на посадку и снова набрать высоту.

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Тем не менее, пилоты не отреагировали вовремя даже на предупреждение бортовой системы об опасном приближении к земле. Приблизительно за 20 секунд до катастрофы раздался сигнал наивысшего уровня тревоги, требовавший немедленных действий. Однако решение прервать посадку было принято слишком поздно.

Отмечается, что около 10:41 самолет на скорости примерно 270 км/ч левым крылом задел березу. В результате удара наружная часть крыла оторвалась. Это нарушило равномерное распределение подъемной силы, из-за чего судно резко наклонилось влево и начало вращаться вокруг продольной оси.

После этого Ту-154М столкнулся с другими препятствиями на местности, а через несколько секунд, находясь уже в перевернутом положении, врезался в землю перед взлетно-посадочной полосой, слева от ее оси.

Расшифровка самописца

Анализ записей бортового самописца, фиксировавшего переговоры в кабине пилотов, показал, что там находились и разговаривали посторонние люди, не входившие в экипаж. Эксперты установили личность одного из пассажиров, трижды заходившего в кабину пилотов. Последний раз его голос зафиксировали около 10:30 — примерно за 11 минут до катастрофы.

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На записях также были обнаружены голоса других людей, которых специалистам не удалось точно идентифицировать. По выводам экспертов, посторонние разговоры отвлекали членов экипажа от управления самолетом и стали одним из факторов крушения.

Отмечается, что эксперты не нашли доказательств того, что в кабину пилотов заходили президент Польши Лех Качиньский или тогдашний командующий Военно-воздушными силами Польши генерал Анджей Бласик.

«Это сознательное и хорошо обдуманное действие, что мы не разглашаем это (кто был в кабине пилота — Ред.). Этот человек мертв и не имеет возможности защитить себя, поэтому я не буду разглашать это», — сказал прокурор Пшемислав Новак.

Авиакатастрофа под Смоленском — что известно

Авиатроща произошла 10 апреля 2010 года вблизи российского города Смоленск. Польский правительственный самолет, на борту которого находились президент Лех Качиньский, его супруга Мария и представители политического, военного и общественного руководства страны, разбился во время захода на посадку. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Польская делегация направлялась в Катынь, чтобы почтить память тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. Трагедия стала одной из самых масштабных катастроф в истории современной Польши и вызвала длительные политические споры по поводу ее причин.

Отметим, что в апреле 2022-го Польша обвинила Россию в подрыве самолета с Качиньским. Тогдашний глава подкомитета по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил: следствие установило, что непосредственной причиной крушения стал взрыв в левом крыле. Далее последовал взрыв в центральном крыле.

Лабораторные исследования показали наличие на обломках самолета взрывчатых веществ, таких как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин. В то же время, самим взрывам предшествовали две операции по дезинформации со стороны РФ: внесение хаоса среди полетных диспетчеров и затруднение вылета экипажа в запасный аэропорт в Витебске.

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