"Постоянно ходил в маске и молчал": солдат из России зашил себе рот обычной иглой

Таким образом парень решил наказать себя за грубые слова к своей девушке.
В России солдат зашил себе рот после скандала с девушкой. С отчаянием работают психологи.
Об этом сообщает Telegram-канал " Подъем".
19-летний солдат срочной службы из Чебаркуля слишком приревновал свою девушку. Парень накричал на нее по телефону, а потом пошел в туалет и зашил себе рот иглой с трикотажной нитью.
Таким образом отчаянный решил наказать себя за грубые слова.
В пояснительной записке говорится, что дежурный заметил странное поведение парня: он все время ходил в маске и молчал. Когда с него маску сняли, оказалось, что рот парня зашит.
В медчасти нити распороли и оказали юноше помощь. Сейчас с ним работает психолог.
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