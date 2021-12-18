"Постоянно ходил в маске и молчал": солдат из России зашил себе рот обычной иглой

"Постоянно ходил в маске и молчал": солдат из России зашил себе рот обычной иглой

Таким образом парень решил наказать себя за грубые слова к своей девушке.

В России солдат зашил себе рот после скандала с девушкой. С отчаянием работают психологи.

Об этом сообщает Telegram-канал " Подъем".

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19-летний солдат срочной службы из Чебаркуля слишком приревновал свою девушку. Парень накричал на нее по телефону, а потом пошел в туалет и зашил себе рот иглой с трикотажной нитью.

Таким образом отчаянный решил наказать себя за грубые слова.

В пояснительной записке говорится, что дежурный заметил странное поведение парня: он все время ходил в маске и молчал. Когда с него маску сняли, оказалось, что рот парня зашит.

В медчасти нити распороли и оказали юноше помощь. Сейчас с ним работает психолог.

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