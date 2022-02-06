Постоянные провокации: белорусские военные снова стреляли на границе с Польшей

С начала года уже зафиксировано 1,1 тыс. попыток нелегального пересечения границы Польши с Беларусью.
Белорусские военные произвели выстрелы из сигнального оружия на границе с Польшей. Такие провокации с белорусской стороны, по словам поляков, происходят постоянно
Об этом сообщает PAP.
"В Крынках (Подляское воеводство) были слышны и видны выстрелы из сигнального пистолета. Такого типа провокации происходят постоянно", — заявила спикер Пограничной службы Польши Анна Михальская.
К примеру 1 февраля, белорусские солдаты вели огонь из сигнального оружия. Сигнальные ракеты упали на польскую территорию у станции технического обслуживания.
По ее словам, в ночь на воскресенье на границе задержали пятерых граждан Йемена, пытавшихся нелегально пробраться в Польшу. В Беларусь мигранты прилетели из России.
Михальская добавила, что с начала года уже зафиксировано 1,1 тыс. попыток нелегального пересечения границы Польши с Беларусью.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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