Постоянные скандалы с Венгрией: украинский дипломат объяснил поведение страны

Дипломат считает, что все, что можно было сделать со стороны Будапешта, они уже сделали.

В настоящее время Венгрия играет роль "троянского коня" Российской Федерации и в НАТО, и в ЕС.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

“Это позорная история. Очевидно, что сегодня Венгрия играет роль "троянского коня" Московии и в НАТО, и в ЕС. Там это все прекрасно понимают, но пока, к большому сожалению, воздерживаются от резких шагов, все же надеясь, что это можно починить более мягкими инструментами», — считает Огрызко.

Дипломат отметил, что ему кажется, что все, что можно было плохого со стороны Будапешта сделать, они уже сделали.

“И вот последнее из заявлений Орбана, где он сказал, что они при любых обстоятельствах не собираются разрешать Украине продвигаться ни в ЕС, ни в НАТО. То есть здесь вопрос отнюдь не в национальных меньшинствах, не в законах об образовании. Это все формальные поводы, позволяющие Будапешту проводить эту антиукраинскую и промосковскую политику. И в этом контексте назначение посла – это логический шаг со стороны Будапешта, они друзья с Путиным, они друзья с Лукашенко”, – подчеркнул он.

Напомним, ранее Венгрия угрожала заблокировать вступление Украины в ЕС из-за якобы "притеснения" венгерского нацменьшинства.

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