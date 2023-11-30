Постоянный представитель Израиля в ООН подверг жесткой критике Гутерреша

С начала обострения кризиса Гутеррешу понадобилось 55 дней "прежде чем призвать неизвестно кого" к проведению расследования.
Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг критике генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за промедление с его оценками преступлений ХАМАС.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Слова генерального секретаря лишь подчеркивают тот факт, что когда речь идет об израильских женщинах, сексуальном насилии, доказанном государственными органами власти, то это все еще нуждается в "расследовании", — отметил Эрдан.
Также он подчеркнул, что с начала обострения кризиса Гутеррешу понадобилось 55 дней "прежде чем призвать неизвестно кого" к проведению расследования.
Представитель Израиля предположил, что секретарь ООН пытался успокоить мировое сообщество, оправдывая свое молчание и молчание ООН.
"Он не признает, что ХАМАС совершил эти преступления", — подчеркнул представитель Израиля.
Гилад Эрдан также отметил, что когда речь заходит о претензиях ХАМАС и Министерства здравоохранения Газа к Израилю по поводу гуманитарной ситуации, "для него нет никаких сомнений в необходимости проводить расследование".
Отдельно он также добавил, что Израиль представит результаты расследований на "важном мероприятии", которое состоится в ООН на следующей неделе. Это будет доказательством того, что ХАМАС совершал сексуальные преступления.
Напомним, что Саудовская Аравия предлагает Ирану инвестиции в обмен на ограничение поддержки ХАМАСа.
Читайте также:
- Словакия готовится налаживать отношения с Россией после войны в Украине – заявление Фицо
- Firefly Aerospace успешно испытывала заменяющий российский ракетный двигатель: стали известны подробности
- Венгерский министр в ОБСЕ призвал прекратить поставки оружия Украине