Постоянный представитель Израиля в ООН подверг жесткой критике Гутерреша

С начала обострения кризиса Гутеррешу понадобилось 55 дней "прежде чем призвать неизвестно кого" к проведению расследования.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан подверг критике генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за промедление с его оценками преступлений ХАМАС.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Слова генерального секретаря лишь подчеркивают тот факт, что когда речь идет об израильских женщинах, сексуальном насилии, доказанном государственными органами власти, то это все еще нуждается в "расследовании", — отметил Эрдан.

Также он подчеркнул, что с начала обострения кризиса Гутеррешу понадобилось 55 дней "прежде чем призвать неизвестно кого" к проведению расследования.

Представитель Израиля предположил, что секретарь ООН пытался успокоить мировое сообщество, оправдывая свое молчание и молчание ООН.

"Он не признает, что ХАМАС совершил эти преступления", — подчеркнул представитель Израиля.

Гилад Эрдан также отметил, что когда речь заходит о претензиях ХАМАС и Министерства здравоохранения Газа к Израилю по поводу гуманитарной ситуации, "для него нет никаких сомнений в необходимости проводить расследование".

Отдельно он также добавил, что Израиль представит результаты расследований на "важном мероприятии", которое состоится в ООН на следующей неделе. Это будет доказательством того, что ХАМАС совершал сексуальные преступления.

Напомним, что Саудовская Аравия предлагает Ирану инвестиции в обмен на ограничение поддержки ХАМАСа.

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