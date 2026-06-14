Постоянный рост груди обрек женщину на страдания, но теперь она зарабатывает 20 тысяч долларов: фото

Демора Аварис / Фото: Demora Avarice

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Для Деморы Аварис из Западной Вирджинии (США) каждый выход на улицу превращается в готовность услышать от прохожих очередной вопрос о сроке ее беременности. Если для любой другой женщины такой интерес со стороны незнакомцев показался бы оскорбительным, то для Деморы это давно стало привычной рутиной.

Об этом случае подробно рассказывает таблоид The Sun.

Неприятный инцидент произошел с американкой в январе 2026 непосредственно перед ее перелетом в Лас-Вегас. Когда женщина находилась в туалетной комнате аэропорта, пожилая пассажирка презрительно осмотрела ее и резко бросила, что женщинам «в ее состоянии» вообще нельзя рожать, ведь воздушные путешествия на таких поздних сроках якобы представляют огромную угрозу.

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«В общем, люди реагируют с юмором, когда я открываю им правду, однако эта пожилая барышня оказалась откровенно агрессивной. В итоге мне даже пришлось задрать футболку и продемонстрировать свой живот, чтобы наконец доказать, что я вообще не в надежде», — поделилась пережитым Демора.

Пластические операции

Дело в том, что мама пятерых детей — троих родных и двоих усыновленных — после родов прошла через несколько пластических операций. Все началось в 2020 году, когда после двух кесаревых и гистерэктомии ее тело изменилось до неузнаваемости: появился большой отвисший живот и разрыв мышц пресса почти на десять сантиметров. Диеты и спорт не давали результата.

Демора Аварис — мама пятерых детей / Фото: Demora Avarice

«Ненавидела семейные фото и всегда ставила кого-нибудь из детей перед собой, чтобы скрыть живот. Я отдала себя семье без остатка и перестала понимать, кто я вообще такая», — признается американка.

Первой операцией стали подтяжка живота и липосакция боков. Часть изъятого жира пошла на бразильскую ягодичную подтяжку. Демора страдает сколиозом, поэтому постоянно падала, потому что имела проблемы с равновесием. При этом ей сделали инъекции жира в грудь.

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Размер груди Деморы Аварис вырос до 34W / Фото: Demora Avarice

Результат так понравился женщине, что со временем она сделала еще три пересадки жира и установила импланты объемом 2000 кубических сантиметров. Таким образом, размер груди вырос до 34W.

«Я хотела сохранить максимально естественный вид. Импланты — это временное решение, пока ищу что-нибудь лучшее», — объясняет женщина, добавляя, что до сих пор рассматривает варианты новых операций.

Обнимать мужчину не так просто

Несмотря на неудобства, одежду приходится перешивать, а обнимать мужчину уже не так просто. Демора не скрывает, что чувствует себя гораздо счастливее. Ее муж Гриви, с которым она вместе уже 19 лет, поддерживал любимую на каждом этапе.

Демора Аварис с мужчиной / Фото: Demora Avarice

Новая внешность помогла матери начать карьеру на OnlyFans: после того как ее пост об операции разлетелся по сети, подписчики сами начали спрашивать об аккаунте. Сейчас он зарабатывает до 20 тысяч долларов в месяц.

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Кроме того, Демора выступает как бодипозитив-модель и участвует в конференциях по всей Америке.

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