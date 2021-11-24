Пострадавшие страны снова призвали Иран к проведению переговоров по делу о сбитии самолета МАУ

Пострадавшие страны снова призвали Иран к проведению переговоров по делу о сбитии самолета МАУ

Если Иран не вернется к переговорам, дипломаты пострадавших стран серьезно рассмотрят другие действия и меры по решению вопроса.

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 опубликовала совместное заявление, в котором требуют Иран вернуться к переговорам.

Заявление 24 ноября было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

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"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование тем, что Исламская Республика Иран не приняла наши многочисленные предложения встретиться 22 ноября 2021 года для проведения переговоров по репарациям по сбыту рейса PS752", — говорится в заявлении .

Международная группа по координации напомнила Исламской Республике Иран, что она "должна выполнить международно-правовое обязательство по осуществлению репараций группе государств в полном объеме". Дипломаты пострадавших стран повторно призывают к переговорам и их проведению до конца этого года.

"Мы будем продолжать быть солидарными с семьями и близкими жертвами PS752 в их глубокой потере и страданиях. Они могут быть уверены, что Координационная группа останется единственной в своей цели привлечь Исламскую Республику I ран к ответственности за эту трагедию".

Если Иран продолжит избегать переговоров с группой, у Координационной группы не останется иного выбора, кроме как серьезно рассмотреть другие действия и меры по решению этого вопроса в рамках международного права», – заверили министры.

Напомним, 21 ноября 2021 года в Тегеране состоялось первое заседание военного суда Ирана по делу об уничтожении самолета МАУ рейса PS752 над Тегераном в январе 2020 года.

Катастрофа МАУ

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Первоначально причиной авиакатастрофы иранцы называли техническую неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждали, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, что якобы привело к погрешности в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

В октябре Иран взял на себя всю ответственность за ущерб. Процесс выплаты компенсаций родным жертвам может затянуться на два года.