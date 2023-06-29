Построили баррикады и подожгли 40 автомобилей: Франция протестует из-за убийства студента (фото)

В ночь на среду в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки.

Во Франции продолжаются масштабные беспорядки после смерти 17-летнего студента Ноэля. Он был убит полицейскими, когда пытался скрыться от них.

Об этом пишет Би-би-си.

Инцидент произошел в Нантере, одном из пригородов Парижа. Очевидец снял на видео момент стрельбы полиции. Ролик был размещен в социальных сетях. Адвокат семьи погибшего заявил, что полиция "казнила" подростка и пообещала возбудить иск против двух офицеров, причастных к происшествию.

Во Франции начались масштабные беспорядки / Фото: Associated Press

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин выразил соболезнования семье и сказал, что один из двух причастных к инциденту офицеров находится под стражей для допроса и продолжается расследование.

"Я призываю к покою и к тому, чтобы правда вышла наружу", — добавил он.

Однако, как сообщается, вечером 28 июня в Нантер пришлось отправить около 1200 полицейских из-за вспыхнувших там массовых беспорядков. Протестующие подожгли около 40 автомобилей, построили баррикады, запустили фейерверки и подожгли здание, принадлежащее ратуше в Мант-ла-Жоле.

В Нантере, парижском пригороде, где родился Ноэль, полиция вынуждена была отступить под давлением протестующих, сообщает Le Monde.

По всему Парижу поджигали автомобили и грабили магазины. / Фото: Associated Press

Ночью протестующие по всему Парижу нападали на полицейские участки.

Особенно острой была ситуация в районе Пабло-Пикассо, где молодые люди вышли на улицы после заката и вступили в стычки с полицией.

Столкновения демонстрантов с полицией были также в Лилле и Амьене к северу от французской столицы.

В городе Ренн около 300 человек собрались, чтобы почтить память подростка, некоторые из них зажгли костры, однако полиция разогнала протестующих.

Демонстрации также прошли на юге страны, в Тулузе и Лионе.

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