"Поступил как Иуда": российские пропагандисты записали интервью с отцом погибшего пилота Кузьминова

В разговоре с пропагандистами отец Кузьминова отрекся от сына и заявил, что считает его изменником и "Иудой".

Российские пропагандисты взяли комментарий отца убитого в Испании российского пилота Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с украинской разведкой и перегнал свой вертолет на территорию Украины.

Видео распространили российские пропагандистские СМИ.

В разговоре с пропагандистами отец Кузьминова Олег Сиваев заявил, что считает своего сына изменником и "Иудой".

Отец Максима Кузьминова/Скриншот по российским пропагандистским СМИ

"Как Иуда поступил... Нигде изменника ни одна сторона не уважала. Предатель является предателем. И в то же время мне его жаль, что он разменялся на такой пустяк, предавший свою родину, отечество, своих близких", — сказал отец Кузьминова.

Своего сына он последний раз видел в 2013 году. У них даже разные фамилии. Скорее всего, отец в воспитании Кузьминова не участвовал. Согласился мужчина на такое интервью пропагандистам добровольно, или его заставили, пока неизвестно.

Напомним, что Максим Кузьминов перегнал в августе 2023 года российский вертолет Ми-8 из Курска в Харьковскую область. Кроме него, на борту находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, не знавшие о планах Кузьминова. Во время спецоперации они были убиты, потому что отказались сдаваться.

Мать Кузьминова покинула Россию еще за несколько месяцев до операции с вертолетом.

13 февраля этого года Максима Кузьминова убили в городе Ла Вильяхойос (Испания).

По словам секретаря СНБО Данилова, пилоту предлагали оставаться на территории Украины, однако он решил уехать в Испанию. Украинская разведка предупреждала россиянина, что его жизнь находится в опасности.

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